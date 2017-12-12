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    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى تركيا

    ١٢.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٨]

    إسطنبول، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أفاد مراسل أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وصل اليوم في زيارة عمل إلى إسطنبول للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول قضية القدس تلبية لدعوة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى تركيا
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    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى تركيا الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى تركيا الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى تركيا