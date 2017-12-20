سوكار توقع مع ستات اويل عقدين على المبادئ الرئيسية للتعاون الواعد

باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

اجتمع وفد شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار برئاسة رئيس الشركة رونق عبد الله يف بوفد شركة ستات اويل النرويجية برئاسة نائب الرئيس العام آل كوك.

ووقعت الشركتان على عقدين عقب التوصل إلى اتفاق نهائي على المبادئ الرئيسية المحررة للتعاون الواعد من جانب خبراء وإخصائيين جراء مناقشات ومشاورات جرت منذ الفترة الطويلة حيال خدمات المخاطر بشأن استغلال حقل «قراباغ» وعمليات التنقيب عن بعض الحقول الواعدة واستغلالها وتقاسم حصص الإنتاج.

كما يحوي العقدان على المبادئ التجارية الرئيسية للشراكة في عمليات التنقيب عن بعض من الحقول الواعدة في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر واستغلالها وتقاسم حصص الإنتاج بجانب المبادئ التجارية الرئيسية حيال عقد خدمات المخاطر حيال حقل «قراباغ» للنفط.

وقال رئيس سوكار عبد الله يف في حفل التوقيع إن خبراء حققوا عملا مثمرا وحصلوا على نتائج إيجابية حيث أن توقيع المبادئ الرئيسية يعطي أرضية موثوق بها من اجل تحقيق مشاريع مستقبلية من شأنها أن تضيف قيمة جديدة إلى اقتصاد البلد.

كما أفاد سفير النرويج في أذربيجان بورد ائفار سوندسن أن التعاون مع أذربيجان له تاريخ قديم حيث تعمل ستات اويل في أذربيجان منذ 25 سنة بنجاح كما أن حكومة النرويج تخصص أهمية بالغة لمشاريع الطاقة لشركة ستات اويل.

واكد نائب الرئيس العام لشركة ستات اويل آل كوك على إقامة التعاون المثمر والمنتج مع سوكار في مشاريع الطاقة وكذلك فعاليات ذات الأهمية الاجتماعية مبلغا أن العمليات المنفذة ضمن مشروع كتلة الحقول اذري وجيراق وجونشلي وفقا للمعايير الدولية ورفع شكره لقيادة سوكار وفريقها المؤلف من خبراء ومتخصصين على التعاون رفيع المستوى.