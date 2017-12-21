النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66.5 دولارا

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 66.54 دولارا بعد ارتفاعه بقيمة 0.78 دولار.

تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 64.46 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.10 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 58.04 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه 0.05 دولارا.