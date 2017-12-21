جمارك أذربيجان وإيران تطبق المسار الأخضر للبضائع ووسائل النقل

باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج).

ستطبق جمارك أذربيجان وإيران "المسار الأخضر" لعبور البضائع ووسائل النقل.

أعلن ذلك في لقاء عمل ثنائي عقد بين ممثلي الادارتين الجمركيتين لأذربيجان وإيران في مقر إدارة معبر بيلاسوار الجمركية الأذربيجانية، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

نوقشت في اللقاء وثيقة الضمان الفني في "نظام تبادل المعلومات" ولتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخالفات الجمركية بين الادارتين الجمركيتين لأذربيجان وإيران، كذلك تبادل المعلومات الاولي حول البضائع ووسائل النقل التي تعبر المنافذ الجمركية لكلتا الدولتين.

اتخذ في اللقاء قرار حول الانتقال من النظام الاختباري الى المرحلة الفعالة في تبادل المعلومات الاختباري.

قد بدأ تطبيق تبادل المعلومات الاولي حول البضائع ووسائل النقل العابرة بين أذربيجان وإيران. عن طريق نظام إدارة المخاطر سيتم تطبيق المسار الأخضر لهذا الغرض.

كما قيل في اللقاء ان حجم التبادل التجاري بين الدولتين ازداد في هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.

ذكر انه قد اعدت خطة عمل واعد حول التعاون في مكافحة المخالفات الجمركية ومسائل الدعم المشترك بين جمارك أذربيجان وايران وسيتم إحالتها الى إدارتيهما الجمركيتين للتصديق عليها.