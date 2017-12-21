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    أمريكا تنتج أول علاج جيني للعمى الوراثي

    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]

    باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج).

    قدمت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للمرة الأولى ترخيصا لتطبيق أول علاج جيني لعلاج المصابين بمرض العمي الوراثي ليكون ثالث رخصة لتطبيق علاجات جنية باستخدام إدخال الحمض النووى مباشرة إلى الجسم.

    طور العقار الجديد "لوكستورنا" من قبل شركة سبارك للأدوية وهي عملاق تصنيع الأدوية الحيوية، حسبما جاء في بيان للهيأة.

    وصرفت الشركة مئات ملايين من الدولارات لانتاج عقارات جنية لمعالجة العمي فى السنوات الأخيرة، توجت بموافقة أكبر هيئة في العالم لإتاحة هذا الدواء.

    AZERTAG.AZ :أمريكا تنتج أول علاج جيني للعمى الوراثي
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