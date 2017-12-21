الرئيس إلهام علييف: لا يكفي مجرد كلام لممارسة الحوار بين الأديان والحضارات

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

لفت الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى أن أذربيجان يتحول إلى مركز نقل مهم للغاية في المنطقة معيدا للذاكرة أن سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص المشغل قبل شهرين ربطت آسيا بأوروبا عبر أقصر طريق: «نحن نعمل حاليا على ممر النقل الشمال الجنوب. وهناك نتائج مهمة للغاية في هذا الاتجاه أيضا».

ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قوله في كلمة افتتاحية ألقاها في 21 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو بالمؤتمر الدولي باسم «عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والحضارات» إن أذربيجان في انتظار نتائج تالية إلى نهاية العام للتمكن من تشغيل مشترك مع البلاد المجاورة لهذا الطريق خلال فترة عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة أو أقصر فترة منها: «وبالتالي، سوف يمر جميع سكك حديد من الشرق إلى الغرب وبالعكس وكذلك من الشمال إلى الجنوب وبالعكس من خلال أراضي أذربيجان».

واكد الرئيس علييف على أن «هذا سيعود إلينا بنفع اقتصادي وطبعا مكاسب سياسية وهذا سوف يؤثر تأثيرا إيجابيا للغاية على التعاون الإقليمي أيضا».

وشدد الرئيس إلهام علييف على أن ممارسة الحوار بين الأقوام والأديان الحضارات لا يكفيها مجرد كلام: «بل يجب أن يكون هناك وجود مشاريع ملموسة ومصالح واضحة وتطابق المصالح وتوازنها وتوقف متبادل والمشاريع التي نحققها في المنطقة تضمن هذه المصالح المتبادلة».