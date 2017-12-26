    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 27 ديسمبر

    ٢٦.١٢.٢٠١٧ [١٩:٥‎٠]

    باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية لـ 27 ديسمبر كانون الأول.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 27 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 27 ديسمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٢.٢٠١٧ [٢١:٠١]
    غرفة الرقابة على الأسواق المالية تعلن حجم الودائع المؤمن عليها بمصرف دمير بنك المسحوبة رخصته
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢٠:١٠]
    وقف نشاط موني بولو في أذربيجان بممارستها تحويلات مالية إلى ومن الأراضي المحتلة
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٠٢]
    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 26 ديسمبر
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٩:٢٨]
    صندوق تأمين الودائع يؤكد وجود أموال كافية لدفع تعويضات للمودعين المؤمن على ودائعهم
    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 27 ديسمبر