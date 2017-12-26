غرفة الرقابة على الأسواق المالية تعلن حجم الودائع المؤمن عليها بمصرف دمير بنك المسحوبة رخصته

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

قالت غرفة الرقابة على الأسواق المالية إن حجم الودائع المؤمن عليها لدى مصرف دمير بنك المسحوبة رخصته يبلغ 63.5 مليون مانات.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الغرفة أن رخصة مصرف دمير بنك سحبت في 23 ديسمبر كانون الأول الجاري بقرار مجلس إدارة الغرفة الصادر في 22 ديسمبر الحالي. وتلقى صندوق ضمان الودائع آخر تقارير حسابات عن البنوك الناشطة في 30 سبتمبر الماضي هذا العام لأن التقارير الحسابية تقدم ربعيا: «وتشير حسابات ذلك التاريخ إلى أن البنك كانت فيه 81.5 مليون مانات من الودائع المؤمن عليها من جانب الصندوق التي ودعت من جانب 66 الفا و286 مودع وأجري تقييم ابتدائي بالبنك في 22 ديسمبر بعد إبطال رخصة البنك حيال حجم الودائع المؤمن عليها وتدل تقييمات أولية على أن حجم الودائع المؤمن عليها تصل إلى 63.5 مليون مانات مع فوائد النسب المحسوبة التي تخص بـ 55 ألفا و213 مودع. وتشكل ودائع 52 ألفا و732 مودع من المودعين اقل عن 1000 مانات».

كما أن التقييمات الابتدائية تشير إلى أن حجم الودائع غير المؤمن عليها يشكل 28.3 مليون مانات.

ومن الممكن لدافعي القروض لمصرف دمير بنك أن يسددوا مستحقات القروض عليهم لدى أي فرع تابع للبنك او الموقع الإلكتروني الرسمي على عنوان www.demirbank.az وكذلك عبر نظام الدفع الوطني MilliÖn.

وسيعقد مؤتمر صحفي شامل في 29 ديسمبر لكشف معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة بالمصرف وكذلك عن تعويضات ستدفع للمودعين من قبل صندوق ضمان الودائع.