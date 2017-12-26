الرئيس إلهام علييف يصل إلى روسيا في زيارة عمل
AzerTAg.az
٢٦.١٢.٢٠١٧ [٢١:٠٥]
موسكو، 26 ديسمبر، أذرتاج
وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 ديسمبر كانون الأول اليوم إلى الاتحاد الروسي في زيارة عمل.
وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أتى مقر نوفو اوغاريوفو الحكومي للمشاركة في اجتماع غير رسمي منعقد في موسكو لرؤساء الدول الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة.
رحب رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.
ثم التقطت صور جماعية لرؤساء الدول الأعضاء لدى الرابطة.
بعد ذلك، انعقد اجتماع غير رسمي لرؤساء دول الرابطة.
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