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    انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية

    ٢٧.١٢.٢٠١٧ [١١:٠٢]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 66.69 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.33 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 59.73 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه 0.24 دولارا.

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