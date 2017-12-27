إنتاج 35.4 مليون طن من البترول و16.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم إنتاج 34 مليونا و889 ألف طن من البترول مع مكثفات الغاز و16 مليارا و551 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بأذربيجان خلال فترو يناير – نوفمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الإنتاج في مجال التعدين 24.4 مليار مانات خلال 11 شهرا. انخفض إنتاج النفط 6.2 في المائة في أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري. أما إنتاج الغاز فانخفض 2.2 في المائة في البلد.