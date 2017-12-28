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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 68 دولارا أمريكيا

    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١١:٢٤]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    يستمر ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 66.60 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.16 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 59.79 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.15 دولارا.

    كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 68.18 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.81 دولارا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 68 دولارا أمريكيا
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