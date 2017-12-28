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    صندوق الرهن العقاري يعلن حجم الرهن العقاري المقدم حتى الآن

    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    قدمت البنوك الوكيلة لصندوق الرهن العقاري الأذربيجاني 21 ألفا و 155 قرض عقاري حتى الآن.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان صندوق الرهن العقاري الأذربيجاني أن مبلغ قروض الرهن العقاري المقدمة على حساب أموال الصندوق يزيد عن 936 مليون و 070 ألفا و 248 مانات.

    AZERTAG.AZ :صندوق الرهن العقاري يعلن حجم الرهن العقاري المقدم حتى الآن
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