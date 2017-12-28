صندوق الرهن العقاري يعلن حجم الرهن العقاري المقدم حتى الآن

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

قدمت البنوك الوكيلة لصندوق الرهن العقاري الأذربيجاني 21 ألفا و 155 قرض عقاري حتى الآن.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان صندوق الرهن العقاري الأذربيجاني أن مبلغ قروض الرهن العقاري المقدمة على حساب أموال الصندوق يزيد عن 936 مليون و 070 ألفا و 248 مانات.