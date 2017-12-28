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    وزير المالية يؤكد استقرار سعر صرف المانات

    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥‎٢]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    قال سمير شريفوف وزير المالية الأذربيجاني إن سعر صرف العملة الوطنية المانات استقر.

    ونقل مراسل أذرتاج عن شريفوف قوله «إننا إذا نظرنا إلى مطلع العام نجد أن سعر صرف المانات تعزز بشيء». وأضاف الوزير شريفوف أن هذا الفرق إن كان نسبته 3.4 في المائة على التخمين قياسا إلى مطلع العام فبلغت نسبة التعزز مقارنة بشهر فبراير 10 %: «وهذا من مؤشرات استعادة تدريجية للثقة في المانات للمرة الأخرى».

    AZERTAG.AZ :وزير المالية يؤكد استقرار سعر صرف المانات
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