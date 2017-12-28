إشهار إفلاس دمير بنك
AzerTAg.az
٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥٣]
باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج
أعلن صندوق ضمان الودائع عن مباشرته تنفيذ إجراءات تفليس مصرف «دمير بنك» المساهم المفتوح بقرار 2-1 (103) -3194/17 صدر في 27 ديسمبر 2017م الحالي عن محكمة باكو الاستئنافية لإعلان المصرف المذكور مفلسا.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان صندوق ضمان الودائع أن القرار القضائي عين الصندوق مصفيا.
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