إشهار إفلاس دمير بنك

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

أعلن صندوق ضمان الودائع عن مباشرته تنفيذ إجراءات تفليس مصرف «دمير بنك» المساهم المفتوح بقرار 2-1 (103) -3194/17 صدر في 27 ديسمبر 2017م الحالي عن محكمة باكو الاستئنافية لإعلان المصرف المذكور مفلسا.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان صندوق ضمان الودائع أن القرار القضائي عين الصندوق مصفيا.