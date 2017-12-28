    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 29 ديسمبر

    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٤]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية لـ29 ديسمبر / كانون الأول.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 29 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 29 ديسمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥‎٣]
    إشهار إفلاس دمير بنك
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥‎٢]
    وزير المالية يؤكد استقرار سعر صرف المانات
    ٢٨.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٢]
    صندوق الرهن العقاري يعلن حجم الرهن العقاري المقدم حتى الآن
    ٢٧.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٣٧]
    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 28 ديسمبر
    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 29 ديسمبر