أذربيجان: يرتفع تصدير الغاز الطبيعي الى 48 مليار متر مكعب سنويا حتى عام 2040

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج).

سيشهد تصدير الغاز الطبيعي في أذربيجان زيادة ملحوظة بنسبة 9.1 في المائة سنويا. حتى عام 2040 سيشكل حجم تصدير الغاز الطبيعي لأذربيجان 48 مليار متر مكعب سنويا.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في تقرير توقعات الغاز العالمية" لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

كما ورد في التقرير ان قوة انتاج الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 5.5 في المائة في أذربيجان حتى عام 2040.

كما يأتي في التقرير ان جزءا قليلا من نصف استخراج الغاز الطبيعي في العالم، بالتحديد 49.3 في المائة من الاستخراج العالمي يتم في بلدان رابطة الدول المستقلة وأمريكا الشمالية، او الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وكذلك كندا وتركمانستان وكازاخستان واوزبكستان وأذربيجان.

حسب آراء محللين في المنتدى ان بعض مشاريع خط انابيب المهمة ستحقق في رابطة الدول المستقلة وأوروبا وآسيا خلال 4 أعوام تقريبا مشيرا الى ممر الغاز الجنوبي (توسعة خط انابيب جنوب القوقاز، وتاناب وتاب) ونورد ستريم 2، وخط انابيب آسيا- الصين الرابع، السيل التركي، زخم سيبيريا."

يذكر ان أذربيجان أصبحت عضوا مراقبا في الاجتماع الـ17 لوزراء منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد في 2015. تتكون هذه المنظمة من 12 دولة و7 دول مراقبين. من بين الأعضاء روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينداد وتوباكو ودولة الامارات العربية المتحدة، والدول المراقبة هي أذربيجان وكازاخستان وهولندا والنرويج والعراق وسلطنة عمان وبيرو.