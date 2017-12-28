تصديق ميزانية صندوق النفط لعام 2018م

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

صدق على ميزانية صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني لعام 2018م المقبل.

وابلغ مراسل أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر في 28 ديسمبر كانون الأول اليوم عن جانب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ينص على أن إيرادات صندوق النفط 11 مليارا و559 مليون و956.2 ألف مانات ومصروفاته 9 مليارات و730 مليون و221.8 ألف مانات.