جدول الجولة الـ 19 لدوري الممتاز

باكو، 6 مارس، أذرتاج

الجولة التاسعة عشرة من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم تنطلق يوم 9 مارس الجمعة وتشمل على اليومين.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الجولة تبدأ بمباراة يحل غابالا فيها ضيفا على كبز في كنجة فيما يلتقي نفطجي بكشله.

ويحل سومغايت ضيفا على صبائل الباكوي في المباراة الأولى من اليوم الثاني للجولة فيما تختتم بمباراة قراباغ وزيرة.

يذكر أن ترتيب الأندية يتزعمه قراباغ الأغدامي برصيد 45 نقطة فيما يتبعه غابالا ثانيا برصيد 35 نقطة وزيرة ثالثا برصيد 32 نقطة. ويحتل سومغايت المركز الرابع برصيد 28 نقطة ونفطجي خامسا 23 نقطة وصبائل سادسا 27 نقطة وكشله سابعا 15 نقطة وكبز ثامنا 10 نقاط.