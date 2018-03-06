رئيس تركيا يتصل هاتفيا بنظيره الاذربيجاني

باكو، 6 مارس (أذرتاج).

أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عبر خلالها عن مواساته للرئيس الأذربيجاني وذوي القتلى إثر حادث حريق كبير اندلع في المركز الجمهوري لمعالجة مدمني المخدرات متمنيا لأقربائهم الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عن شكره على الاهتمام والمواساة.

كما نوقشت خلال المكالمة الهاتفية جوانب مختلفة لعلاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا.