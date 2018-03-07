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    الرئيس الأذربيجاني يدشن المبنى الإداري الجديد لإدارة باكو للإحصاءات

    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١١:٢٣]

    باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح المبنى الإداري الجديد لإدارة باكو للإحصاءات التابعة للجنة الإحصاء الحكومية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح.

    قص رئيس الدولة الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح وتفقد الظروف المهيأة فيها.

    قدم رئيس لجنة الإحصاء الحكومية طاهر بوداقوف للرئيس الأذربيجاني معلومات مفصلة عما أجري من أعمال.

    في الختام التقطت صور تذكارية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يدشن المبنى الإداري الجديد لإدارة باكو للإحصاءات
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