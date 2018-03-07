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    زيادة حجم القاعدة النقدية في أذربيجان

    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١١:٥‎٨]

    باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قال البنك المركزي أن القاعدة النقدية في البلد ازدادت قدر 9 مليارات و180.6 مليون مانات في شهر أبريل السابق ليصل الحجم 2193.6 مليون مانات لأول مارس الجاري.

    وجاء في بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان انخفض قدر 419 مليون مانات قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم القاعدة النقدية في أذربيجان
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