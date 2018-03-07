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    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 66.5 دولارا

    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٦]

    باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 66.58 دولارا بعد انخفاضه 0.15 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.20 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.59 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 62.07 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.53 دولارا.

    AZERTAG.AZ : النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 66.5 دولارا
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