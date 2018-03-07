باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج) بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل عدد كبير من الناس جراء حادث تحطم طائرة شحن عسكرية روسية من طراز " أنطونوف – 26" بالقرب من قاعدة حميميم الجوية في سوريا. وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيره الروسي ولأسر الضحايا وللشعب الروسي عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده