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    الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي

    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١٨]

    باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل عدد كبير من الناس جراء حادث تحطم طائرة شحن عسكرية روسية من طراز " أنطونوف – 26" بالقرب من قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

    وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيره الروسي ولأسر الضحايا وللشعب الروسي عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي
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