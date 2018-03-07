الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١٨]
باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)
بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل عدد كبير من الناس جراء حادث تحطم طائرة شحن عسكرية روسية من طراز " أنطونوف – 26" بالقرب من قاعدة حميميم الجوية في سوريا.
وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيره الروسي ولأسر الضحايا وللشعب الروسي عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.
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