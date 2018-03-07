اجتماع بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في إسطنبول

إسطنبول، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

سيعقد اجتماع القمة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني في مدينة إسطنبول في 4 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج أنه من المتوقع أن تناقش العمليات الإقليمية إلى جانب الأزمة السورية.

يذكر أن الرئيس التركي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيريه الروسي والإيراني في 8 شباط / فبراير في إطار اجتماع القمة.