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    اجتماع بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في إسطنبول

    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٥‎٤]

    إسطنبول، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيعقد اجتماع القمة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني في مدينة إسطنبول في 4 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه من المتوقع أن تناقش العمليات الإقليمية إلى جانب الأزمة السورية.

    يذكر أن الرئيس التركي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيريه الروسي والإيراني في 8 شباط / فبراير في إطار اجتماع القمة.

    AZERTAG.AZ :اجتماع بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في إسطنبول
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