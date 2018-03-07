جدول الجولة الـ 17 لدوري الدرجة الأولى

باكو، 7 مارس، أذرتاج

تنطلق الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم غدا الثامن من مارس اذار.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن مباريات الجولة تنظم يومي الثامن والتاسع من مارس الخميس والجمعة واولها مباراة تقام في مدينة زاقاتالا التي تستضيف نادي خزر الباكوي على الملعب المركزي.

كما يلتقي قراداغ لوكباتان النادي الطاووسي طوران بينما يحل أقصو ضيفا على بناء الباكوي نفس اليوم.

وفي اليوم الثاني من الجولة يتنافس صباح الباكوي مع نادي الجيش الرياضي فيما يضيف شوالان الباكوي منافسه الايميشلي ميل موغان على ملعب أذال ارينا بضاحية العاصمة.