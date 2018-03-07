تحطم مروحية من طراز "مي-8" في الشيشان

باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

تحطمت مروحية من طراز "مي-8" في جمهورية الشيشان في اتحاد روسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الروسية أنه قتلت 5 أشخاص على الأقل من 9 ركاب على متن المروحية.

وقع الحادث في منطقة إيتوم - كالين الجبلية.