تحطم مروحية من طراز "مي-8" في الشيشان
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٤]
باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)
تحطمت مروحية من طراز "مي-8" في جمهورية الشيشان في اتحاد روسيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الروسية أنه قتلت 5 أشخاص على الأقل من 9 ركاب على متن المروحية.
وقع الحادث في منطقة إيتوم - كالين الجبلية.
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