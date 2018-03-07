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    تحطم مروحية من طراز "مي-8" في الشيشان

    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٤]

    باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تحطمت مروحية من طراز "مي-8" في جمهورية الشيشان في اتحاد روسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الروسية أنه قتلت 5 أشخاص على الأقل من 9 ركاب على متن المروحية.

    وقع الحادث في منطقة إيتوم - كالين الجبلية.

    AZERTAG.AZ :تحطم مروحية من طراز "مي-8" في الشيشان
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