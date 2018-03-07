عسكريون أذربيجانيون يشاركون في فعاليات عالمية
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٦]
باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)
حضر ممثلو القوات المسلحة للجمهورية الأذربيجانية الفعاليات العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن عسكريينا شاركوا في تدريبات مشتركة "REGEX-18" في بلغراد (صربيا) والطلقات النارية والحية بين أذربيجان وتركيا وجورجيا في أرزوروم (تركيا).
كما شارك العسكريون الأذربيجانيون في الاجتماعين التدريبيين للتخطيط تحت عنوان "Trident Jaguar 2018" في مدينة كاستلغيت وباسم "Ramstein Ambition 2018" في مدينة رامشتاين (ألمانيا) ومن جملتها دورات التحسين على مصطلحات العمليات الجوية في إزمير.
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