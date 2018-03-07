البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 9 مارس
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٤٣]
باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 مارس / آذار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 9 مارس / آذار.
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