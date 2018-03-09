باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج) صدرت من أذربيجان خلال شهرين ماضيين للعام الجاري 217 ألف و283 طن من النفط الخام وفقا للبيانات الجمركية الرسمية. وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أن قيمة المنتجات النفطية المصدرة في العام الماضي يقدر 107 مليون و7 آلاف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : أكثر من 217 ألف طن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان خلال شهرين ماضيين

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