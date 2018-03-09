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    مهربان علييفا تلتقي مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٢]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية توموهيكو تانيغوجي.

    AZERTAG.AZ :مهربان علييفا تلتقي مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية
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    مهربان علييفا تلتقي مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية مهربان علييفا تلتقي مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية مهربان علييفا تلتقي مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية مهربان علييفا تلتقي مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية