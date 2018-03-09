باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج) التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية توموهيكو تانيغوجي.

AZERTAG.AZ : مهربان علييفا تلتقي مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده