وزير الدفاع الجورجي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية الجورجية لاستقرار المنطقة

باكو، 9 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في التاسع من مارس اليوم بوزير الدفاع الجورجي ليفان إيزوريا.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير ائلمار محمدياروف عبر في اللقاء عن الارتياح من التطور رفيع المستوى لعلاقات الصداقة والاستراتيجية بين أذربيجان وجورجيا في جميع المجالات. وأشار الوزير إلى تطابق وجهات نظر البلدين حيال القضايا الإقليمية وتبادلهما دعما في اطار المنظمات الدولية مبلغا وجود واهمية التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.

وتحدث الوزير محمدياروف عن لقاء رباعي لوزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي والجورجي المقرر عقده في باكو يوم الخامس عشر من مارس مؤكدا أن هذا اللقاء هو النمط الجديد الذي من شأنه أن يحفز تطور التعاون الإقليمي بين البلدان تطورا شاملا.

واعرب ليفان إيزوريا عن الامتنان من زيارة أذربيجان قائلا انه عقد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لقاءً طريفا ومثمرا. وقال إن الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين البلدين تكسب ببالغ الأهمية لاستقرار المنطقة مشددا على وجود العلاقات الواسعة جدا وخطة النشاط الشاملة بين البلدين في مجال الدفاع.

وشهد اللقاء التنويه إلى خدمة التعاون الأذربيجاني والجورجي في مجال الدفاع والامن لضمان السلام والاستقرار الإقليمي خاصة لتنظيم فاعل لحماية مشاريع النقل والطاقة الضخمة بمشاركة البلدين.