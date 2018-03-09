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    وضع حجر الأساس لمجمع سكني لموظفي أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٤]

    سراي، 9 مارس، أذرتاج

    نظم في التاسع من مارس اليوم بـ «مدينة العلماء» الواقعة في قصبة سراي لمحافظة أبشرون حفل وضع حجر الأساس لمجمع سكني سيشيّد لموظفي أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

    وأبلغت مراسلة أذرتاج أن حفل وضع حجر الأساس ألقى فيه كلمات رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الأكاديمي عاكف عليزاده ونائب وزير التعليم فروع الدين قربانوف ومحافظة أبشرون أراده جول محمدوفا وآخرون.

    AZERTAG.AZ : وضع حجر الأساس لمجمع سكني لموظفي أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية
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