باكو، 9 مارس، أذرتاج تغلب نادي بناء الباكوي على أقصو ضيفه بهدف يتيم ضمن الجولة الـ 17 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة في إستاد قصبة بناء أدارها الحكم أحمدوف أمام 200 مشجع. وسجل هدف بناء اقايف في د10. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي. وبهذه النتيجة ارتفع بناء إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة فيما ظل أقصو تاسعا قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

AZERTAG.AZ : بناء يتغلب على أقصو بهدف يتيم

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