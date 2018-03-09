جورجيا تدعو روسيا لمفاوضات تطبيع العلاقات

تبيليسي، 9 مارس، أذرتاج

جورجيا مستعدة لمباشرة مفاوضات مع روسيا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس الوزراء الجورجي أصدر بيانا هذا الشأن.

وجاء في بيان مجلس الوزراء الجورجي أن رئيس الوزراء جاهز للمشاركة في مفاوضات جنيف بهذا الشأن حيث أن «العلاقات الدبلوماسية بين جورجيا وروسيا عالقة إثر حرب أغسطس عام 2008م، ما يضطر جورجيا إلى مواجهة حقائق وخيمة وإننا أقمنا علاقات اقتصادية تجارية ثنائية مع روسيا غير أن الأحداث المأساوية ما زالت مستمرة».

وأشار رئيس الوزراء الجورجي فيه إلى «إنني أدعو قيادة الاتحاد الروسي لاتخاذ خطوات متبادلة من اجل صداقة الأجيال الحالية والقادمة».

كما نوه رئيس الوزراء الجورجي فيه إلى انه مستعد للمفاوضات لتطبيع العلاقات وحل النزاع سلميا مع الابخازيين والاوسيتينيين أيضا.