باكو، 9 مارس، أذرتاج خسر نادي الجيش الرياضي المركزي أمام نادي صباح لهدف دون رد ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة قادها الحكم محمدوف امام 100 مشجع. وسجل هدف صباح يعقوب زاده في د85. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صباح ولاعبين من الجيش الرياضي لسلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء. وبهذه النتيجة تراجع الجيش الرياضي إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة فيما صعد صباح إلى المركز السابع برصيد 22 نقطة.

AZERTAG.AZ : الجيش الرياضي يخسر أمام صباح

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