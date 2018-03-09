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    توقيع 27 وثيقة بين أوزبكستان وطاجكستان

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٢٠]

    دوشنبه، 9 مارس (أذرتاج).

    تم التوقيع على 27 وثيقة بين أوزبكستان وطاجكستان للارتقاء بمستوى العلاقات الى مستوى جديد.

    أبرمت الوثائق على هامش زيارة الرئيس الاوزبكي الرسمية شوكت ميرزيويف الى طاجسكتان.

    ناقش الرئيس الطاجكي امام علي رحمان مع نظيره الاوزبكي طيف واسع من مسائل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية الاقتصادية والاستثمارات والمالية والنقل والمواصلات والدفاع والامن والطاقة والمياه والسياحة والمجال الإنساني الثقافي والتعاون بين الأقاليم والتعاون على الصعيد الدولي وغيرها من المسائل.

    AZERTAG.AZ :توقيع 27 وثيقة بين أوزبكستان وطاجكستان
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