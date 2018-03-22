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    حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة

    ٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٥‎٣]

    باكو، 22 مارس / أذار، (أذرتاج)

    تم بيع البضائع الاستهلاكية بقيمة 2691.3 مليون مانات للأهالي عبر الشبكات التجارية بالتجزئة خلال فترة يناير – فبراير لعام 2018 وقدمت الخدمات المدفوعة، حسبما أفادته وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    وأضافت أن تبادل البضائع ارتفع قياسا إلى الفترة نفسها من السنة السابقة بنسبة 45.3 في المائة وحجم الخدمات المدفوعة بنسبة 5.3 في المائة إضافة إلى تسويق البضائع الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ بقيمة 137.5 مانات.

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