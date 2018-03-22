باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج) انطلقت منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني في نسختها الحادية عشرة للرجال والسيدات "قطر 2018" في مدينة الدوحة. أفادت وكالة أذرتاج أن أربعة رياضيين (مارينا نيكراسوفا ويوليا إنشينا ومراد أغارضايف وتيمور بايراموف) يمثلون أذربيجان في البطولة. يذكر أن المباريات ستنتهي في 24 مارس.

AZERTAG.AZ : رياضيونا يحضرون منافسات بطولة كأس العالم للجمباز في الدوحة

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