باكو، 23 مارس / آذار، (أذرتاج) ستقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم في 23 مارس. أفادت وكالة أذرتاج أنه سيدير المباراة الحكام اللاتفيون. سيكون أندريس تريمانيس حكما رئيسيا وسيساعده حيرالد قودرمانيس وأليكسيس سباسيونيكوفس. أما الحكم الرابع عليار أغايف موظف بصفة ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

AZERTAG.AZ : مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده