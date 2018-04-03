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    سياسة


    وزيرة الخارجية الهندية تزور أذربيجان

    ٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ستجري وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج زيارة رسمية لأذربيجان في 4 أبريل.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج سيلتقي ألمار محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني. ومن المتوقع أن تحضر المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز.

    بعد اللقاء سيعقد مؤتمر صحفي مشترك.

    AZERTAG.AZ :وزيرة الخارجية الهندية تزور أذربيجان
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