أحمد الجروان رئيساً للاتحاد العام للخبراء العرب

باكو، 9 مارس (أذرتاج).

أنتخب مجلس إدارة الاتحاد العام للخبراء العرب معالي أحمد بن محمد الجروان (الامارات) لمنصب رئيس الاتحاد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بمدينة برشيد بالمملكة المغربية، والتي انعقدت تحت شعار من (التأسيس إلى المؤسسة) بدعم ومساندة من طرف السلطات المغربية لتسهيل كافة الأمور اللازمة لنجاح أعمال الاتحاد.

وافتتح اجتماع الجمعية العامة الرئيس الفخري للاتحاد د ناصر المحيميد من المملكة العربية السعودية، أشاد فيها بالعطاء والجهد الذي يبذله الخبراء أعضاء الاتحاد لخدمة أمتهم وأوطانهم. بتقديم خلاصة خبراتهم الطويلة في مجالات متنوعة لخدمة الانسان العربي ورفعة شأنه وأمته، موضحاً ان لكل بداية صعوبات، وعلى قدر المشقة تأتي النجاحات .

وتوجه د. المحيميد بالشكر الجزيل للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتها لهذه الجمعية العمومية واحتضان مدينة برشيد بالمغرب للمقر العام المركزي لهذا الاتحاد.

من جانبه بين الرئيس الجديد للاتحاد العام للخبراء العرب معالي أحمد بن محمد الجروان، بأن الخبراء العرب أمامهم تحديات كبيره وكذلك فرص واعدة يجب استغلالها بشكل جيد لخدمة الوطن العربي وتقديمة للعالم المعاصر بصورة مشرقة، داعيا للتركيز على المهنية والموضوعية في عمل الخبراء الأعضاء والابتعاد عن الجوانب السياسية، وضرورة توحيد الخطاب الاعلامي، مع السعي الدؤوب لتسجيل الاتحاد بجامعة الدول العربية كمؤسسة مجتمع مدني، وكذلك بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، للوصول لقيد اتحاد الخبراء العرب في هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة.

ويشغل الجروان منصب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، كما ترأس البرلمان العربي لدورتين متتاليتين.

وأوضح الأمين العام الاتحاد العام للخبراء العرب د. يوسف البدر من دولة الكويت والخبير بالطب الحيوي والتغذية وعلوم الغذاء وإدارة الضغوطات، بأن الوطن العربي يمر بمرحلة نهوض مؤسسي تدعو للتفاعل الإيجابي من ابناءه الخبراء بكافة تخصصاتهم، وان يكونوا سفراء وممثلين للاتحاد في دولهم.

واستعرض الخبير د البدر المراحل التي مر بها الاتحاد منذ الفكرة إلى مرحلة المخاض ثم التأسيس في ٢٠١٦ وصولا للمؤسسة، مؤكداً على التدقيق والتمحيص الجاد. في كل طلبات الانضمام، بهدف الارتقاء به و بجعله مصدر فخر والاعتزاز بالانتماء له، وإنه تم قبول عضوية 72 خبيراً عربيا ورفض 5 طلبات .

واستعرض المدير التنفيذي للاتحاد الخبير الدولي مصطفى جدوال التقريرين المالي والإداري للاتحاد للعامين المنصرمين، والتي أقرتها الجمعية العمومية بالإجماع

ثم انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العام للخبراء العرب ثلاثة نواب للرئيس وهم الخبير د هاني فتياني من السعودية، والخبير د عبدالله يمني زيادة من لبنان، والخبير د عبدالحميد جويشات من المغرب .