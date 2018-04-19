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    مؤتمر علمي "أذربيجان 100": نخجوان في عهد جمهورية أذربيجان: التاريخ وصيانة وحدة الأراضي

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٣٩]

    نخجوان، 19 أبريل، أذرتاج

    عقد مؤتمر علمي في "نخجوان في حقبة جمهورية أذربيجان الشعبية: التاريخ وصيانة وحدة الأراضي" بفرع نخجوان من أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

    أفاد مراسل أذرتاج أن رئيس الفرع الأكاديمي إسماعيل حاجييف ألقى كلمة افتتاحية ابلغ فيها ان المؤتمر العلمي ينعقد ضمن فعاليات الذكرى السنوية الـ 100 لجمهورية أذربيجان الشعبية.

    وجاء في كلمات ملقاة أن جمهورية أذربيجان الشعبية لها دور خاص ومكان هام في مصير نخجوان التاريخي حيث كانت نخجوان دوما محط اهتمام قادة الجمهورية فترة 1918-1920م من خلال اتخاذ تدابير ومناشط شتى لأجل صيانة نخجوان جزء لا يتجزأ من أذربيجان.

    ثم استمع المشاركون الى تقارير وأبحاث علمية عن أعضاء الأكاديمية وفرعها النخجواني في مواضيع "جمهورية أذربيجان ونخجوان" و"فعاليات اللجنة المسلمة الوطنية النخجوانية في حقبة جمهورية أذربيجان" و"التنافس الجيوسياسي في القوقاز إبان جمهورية أذربيجان الشعبية وتأثيره على نخجوان" و"مشاركة عسكريي نخجوان في الدفاع عن ديار نخجوان وفي فعاليات حكومة جمهورية أراز التركية" و"دور الأهالي المحليين في صيانة وحدة أراضي نخجوان".

    AZERTAG.AZ :مؤتمر علمي "أذربيجان 100": نخجوان في عهد جمهورية أذربيجان: التاريخ وصيانة وحدة الأراضي
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