توقيع اتفاق جديد بين بي بي وأذربيجان

باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سيتم توقيع اتفاق حول كتلة "D230" في حوض شمال أبشيرون في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر بين بي بي وأذربيجان، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن نائب رئيس شركة "بي بي أذربيجان"للعلاقات والشؤون الخارجية والاستراتيجية بكتيار أسلانبيلي.

وأشار إلى أن الاتفاق ستغطي التنقيب الجيولوجي لكتلة "D230" وتطويرها: "قد تكون احتياطيات نفطية كبيرة في هذا المجال. وتم إنجاز جميع الأعمال الضرورية ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق في الأيام المقبلة".

يذكر أنه في باكو في 24 مايو لعام 2016 وقعت بريتيش بتروليوم (شركة بريتيش بتروليوم البريطانية) وسوكار (شركة البترول الوطنية الأذربيجانية) مذكرة تفاهم حول أنشطة استكشاف جيولوجية مشتركة في الهياكل المحتملة في كتلة "D230" في حوض شمال أبشيرون.