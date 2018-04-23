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    مسؤول بي بي أذربيجان يكشف عن حجم الغاز الطبيعي والمكثفات المستخرجة من حقل شاه دنيز البحري

    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٨]

    باكو، 23 أبريل، أذرتاج

    قال بختيار أصلانبايلي إنه استخرج حتى الآن من حقل شاه دنيز البحري الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر 89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و176 مليون برميل من المكثفات.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن أصلانبايلي نائب رئيس شركة بي بي أذربيجان لشؤون الاتصالات والعلاقات الخارجية والاستراتيجية قوله في كلمة ألقاها في فعاليات المنتدى الدولي الثالث لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في "بحر الخزر واسيا الوسطى: التجارة واللوجستية وتكرير النفط والبتروكيماوية" في باكو الثالث والعشرين من أبريل اليوم إن حجم النفط المستخرج من كتلة حقول أذري وتشيراق وجونشلي الواقعة في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر حتى الآن من بدء الاستغلال يبلغ 3ر3 مليارات برميل مبلغا ان أذربيجان حصلت حتى الآن 132 مليار دولار أرباحا من استغلال حقل شاه دنيز وأذري وتشيراق وجونشلي.

    AZERTAG.AZ :مسؤول بي بي أذربيجان يكشف عن حجم الغاز الطبيعي والمكثفات المستخرجة من حقل شاه دنيز البحري
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