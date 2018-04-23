الوزير: مسألة العضوية الكاملة لأذربيجان في أوبك غير قائمة حاليا
AzerTAg.az
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٠٠]
باكو، 23 أبريل (أذرتاج).
قال وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في حديثه مع مراسل وكالة الانباء الوطنية أذرتاج ان مسألة انضمام أذربيجان الى العضوية الكاملة في منظمة الدول المصدرة للنفط غير مطروحة حاليا.
وأضاف الوزير الاذربيجاني قائلا : "تقدمت أوبك باقتراح بهذا الموضوع. لكننا راضون كثيرا عن التعاون مع المنظمة في صيغة أوبك+ ونحقق الاهداف المنشودة. لذلك، نشيد بهذا التعاون ونريد مواصلته."
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