بحث آفاق التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين أذربيجان وإيران

طهران، 23 أبريل، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في إيران بنياد حسينوف بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد أذري جهرومي.

أفاد مراسل أذرتاج أن الاجتماع شهد بحث الوضع الحالي لعلاقات التعاون وآفاقها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين.

وأفاد السفير حسينوف أن العلاقات الأذربيجانية الإيرانية تتطور بسرعة في الآونة الأخيرة وتسهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية في تطوير العلاقات أيضا. وتعير أذربيجان أهمية لتطوير العلاقات مع ايران في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما هو الحال في جميع المجالات. وتناول السفير حسينوف زيارة الرئيس حسن روحاني البلد في مارس 2018م مفيدا انه تم التوصل الى الاتفاق على عدد من المسائل المهمة على هامش الزيارة بجانب توقيع الوثائق.

واكد الوزير آذري جهرومي على أهمية زيارة الرئيس حسن روحاني البلدَ قائلا إن الزيارات المتبادلة تعطي دفعة تطوير العلاقات الثنائية. وأضاف انه زار البلد العام الماضي مبلغا انه تعرف على معرض المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات باكو تيل 2017 الدولي الـ 23. ودعا الوزير الإيراني وفدا من أذربيجان للمشاركة في معرض إيران الدولي الـ19 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكارات. وتطرق الى أهمية تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الصناعة الزراعية لافتا الى استخدام إمكانات تكنولوجيا المعلومات في الري المثمر في حقول إيران.

وأشار السفير حسينوف الى دعم البلد تحقيق المشاريع المشتركة مفيدا ان أذربيجان تطبق فيها إنجازات أخيرة لتكنولوجيا المعلومات. وتحدث عن نظام أصان ويزا المطبق لتسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول. واكد على ان استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال الزراعة وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال يكون مثمرا. وشدد على أهمية زيادة جهود من اجل المزيد من تطوير التعاون بين مدن وحدائق العلوم والتكنولوجيا ذات الإمكانات العالية بين البلدين.

كما تبادل الجانبان في الاجتماع الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.