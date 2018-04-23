مدير الإيسيسكو يهنئ الرئيس إلهام علييف
AzerTAg.az
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٥٥]
باكو، 23 أبريل، أذرتاج
بعث المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو عبد العزيز عثمان التويجري برقية تهنئة للرئيس إلهام علييف.
أفادت مراسلة أذرتاج أن المدير العام للإيسيسكو عبد العزيز عثمان التويجري هنأ فيها الرئيس إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان ناقلا أطيب تبريكاته وأسمى تحياته اليه.
وأعرب عن امتنانه من تهنئته لإنجازات لا مثيل لها في البلد راجيا الله عز وجل للشعب الأذربيجاني رقيا كبيرا ونجاحا لفعالياته الحكومية السامية.
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