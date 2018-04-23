"طيران ناس" السعودية أعلنت أذربيجان كوجهة سياحية ضمن عدة وجهات جديدة

باكو، 23 أبريل (أذرتاج).

قال بندر المهنا الرئيس التنفيذي لشركة "طيران ناس" السعودية على هامش ملتقى سوق السفر بدبي ان الشركة تباشر تسيير رحلة جوية مباشرة جديدة الى أذربيجان كوجهات جديدة تطلقها الى جورجيا واليونان والنمسا من الرياض وجدة والدمام. أفادت وكالة الانباء الوطنية الأذربيجانية أذرتاج نقلا عن الصفحة الرسمية للشركة في تويتر ان الرحلات تنطلق في آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك وذلك ضمن الخطط التوسعية لعام 2018، وستكون متاحة للحجز خلال الأسبوع القادم.