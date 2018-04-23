قراباغ يتغلب على سومغايت ضيفا بهدف يتوجه بفوز بطولة الموسم

سومغايت، 23 أبريل، أذرتاج

تغلب قراباغ اغدام على مضيفه سومغايت بهدف يتيم في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 94 المنظمة في إستاد كابتال بانك أرينا في سومغايت أدارها الحكم الدولي باشايف أمام 2000 مشجع.

وسجل هدف قراباغ الوحيد داني د34 لألا يهب النادي 3 نقاط أخرى فحسب بل وتاج البطولة أيضا قبل 4 جولات أخيرة.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من سومغايت ومثلهم من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وبهذا الفوز عزز قراباغ موقعه في صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة فيما ظل سومغايت ثالثا برصيد 39 نقطة. وبما ان صاحب المركز الثاني غابالا يملك 42 نقطة فمن المحتوم رياضيا ان النادي الاغدامي بطل البطولة للموسم الجاري قبل 4 جولات باقية.